حريق كبير في ناطحة سحاب قيد الإنشاء بهونغ كونغ

اندلعت نيران في موقع بناء ناطحة سحاب في هونغ كونغ الخميس ما استدعى تعبئة مجموعة كبيرة من رجال الإطفاء وفقا لسلطات المدينة.



واندلع الحريق الساعة 23,11 (15,11 ت غ) في منطقة تسيم شا تسوي التجارية والسياحية المزدحمة على الواجهة البحرية ولم ترد الجمعة أنباء عن وقوع ضحايا وفق ما ذكرت الحكومة.



وشوهدت ألسنة اللهب في بادئ الأمر قرب سقالة في أعلى المبنى. وكان ممكنا رؤية الحريق من المرفأ وأدى إلى سقوط رماد في الشوارع المجاورة.



وبعد ساعة، امتد الحريق إلى كامل المبنى قيد الإنشاء وانتشر باتجاه الشارع حيث كان مئات المتفرجين محتشدين.



والمبنى قيد الإنشاء مؤلف من 42 طبقة وكان سيضم فندقا.