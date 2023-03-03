واشنطن: احتمال توفير الصين أسلحة لروسيا "لا يزال مطروحا"

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ليست لديها "مؤشرات على أن الصين اتخذت قرار" توفير أسلحة لروسيا لكن هذا الاحتمال "يبقى مطروحا".



وقال جون كيربي خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: "نعتقد أن هذا القرار لن يكون في مصلحة الصين وسمعتها الدولية". وأضاف: "عبرنا عن قلقنا للصينيين".



وتحذر الولايات المتحدة الصين من تقديم دعم عسكري فتاك لروسيا وهو ما يقول خبراء إن من شأنه تغيير قواعد اللعبة في الصراع في أوكرانيا الذي دخل عامه الثاني ولا تلوح في الأفق أي تسوية له.



ونفت بكين بشدة هذه المزاعم التي جاءت في بادئ الأمر على لسان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).



ودعا المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يستقبله الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، الصين الخميس إلى عدم إمداد "المعتدي الروسي" بالسلاح، بينما حضت باريس بكين على "الحذر".