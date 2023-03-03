قائد مجموعة فاغنر الروسية: مدينة باخموت الأوكرانية "محاصرة عملياً"

أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية أن مدينة باخموت حيث تتركز حالياً المعارك في شرق أوكرانيا باتت "محاصرة عمليا" من قواته.



وقال يفغيني بريغوجين في فيديو نشره مكتبه الإعلامي على تطبيق تلغرام: "وحدات فاغنر حاصرت باخموت عمليا، ولم يعد هناك سوى طريق واحد" للخروج من المدينة.