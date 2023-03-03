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الكرملين يحذر من إرسال مزيد من الاسلحة لأوكرانيا قبل لقاء بايدن وشولتس
أخبار دولية
2023-03-03 | 05:10
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الكرملين يحذر من إرسال مزيد من الاسلحة لأوكرانيا قبل لقاء بايدن وشولتس
حذّرت روسيا من أن ارسال شحنات أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا لن تؤدي إلا إلى "إطالة" أمد النزاع، وذلك قبل لقاء في واشنطن بين الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "نلاحظ أن الولايات المتحدة تواصل سياستها الهادفة إلى زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا"، مشيرا الى أن إمدادات السلاح "ستطيل أمد هذا النزاع وستكون لها تداعيات مؤسفة على الشعب الأوكراني".
أخبار دولية
الكرملين
الأسلحة
أوكرانيا
بايدن
شولتس
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