قتيل وخمسة جرحى في انفجار بمدخل محكمة في مونتينيغرو

قتيل وخمسة جرحى في انفجار بمدخل محكمة في مونتينيغرو

أعلنت الشرطة في مونتينيغرو مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين الجمعة في انفجار عبوة ناسفة عند مدخل محكمة في العاصمة بودغوريتشا.



والضحية رجل يبلغ 39 عاما وهو من تسبب في الانفجار، وفق ما أعلن للصحافة رئيس الشرطة الجنائية في مونتينيغرو سرجان كوراتش.



وقال كوراتش إن الرجل "فجّر عبوة ناسفة شديدة القوة عند دخوله مبنى المحكمة وقتل على الفور".



وأضاف أنه "تم نقل خمسة مصابين إلى المستشفى. جروحهم لا تبدو خطيرة".



حوادث العنف نادرة نسبيًا في البلد الصغير المعروف بشواطئه الخلابة على سفوح الجبال والتي تجذب الكثير من السياح.



لكن في آب الماضي، اهتز البلد اثر مذبحة في بلدة سيتيني (وسط) قتل فيها رجل مجنون 10 أشخاص، بينهم طفلان، قبل أن يُقتل هو نفسه برصاص شخص مدني.



وتمثّل الجريمة المنظمة والفساد مشكلتين رئيسيتين في مونتينيغرو الساعية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

