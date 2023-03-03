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سويسرا تخفف عقوباتها على سوريا لتسهيل دعم متضرري الزلزال

أخبار دولية
2023-03-03 | 11:10
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سويسرا تخفف عقوباتها على سوريا لتسهيل دعم متضرري الزلزال
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سويسرا تخفف عقوباتها على سوريا لتسهيل دعم متضرري الزلزال

سويسرا تخفف عقوباتها على سوريا لتسهيل دعم متضرري الزلزال

قررت سويسرا تخفيف عقوباتها على سوريا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية خصوصا لمتضرري زلزال السادس من شباط المدمر، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
  
حتى الآن، يمكن للمنظمات الإنسانية التي تتلقى أموالًا من الاتحاد السويسري لأنشطتها على الأراضي السورية أن تحصل على إعفاءات من العقوبات لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المدنيين.

وأوضحت الحكومة الجمعة في بيان أنها قررت توسيع "الاستثناءات الإنسانية من أجل تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، ولا سيما الاستجابة الإنسانية لزلزال السادس من شباط 2023"، من دون تحديد مدة الإجراء.
   
وبالتالي صارت سويسرا تسمح "بالتوريد، المباشر وغير المباشر، للأصول والموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات والشركات الخاضعة للعقوبات من الجهات الفاعلة الإنسانية التي تحصل على أموال من الاتحاد".

أما بالنسبة "للجهات الفاعلة الإنسانية" التي لا تتلقى مساهمات من الاتحاد السويسري، فقد تم وضع مخطط لمنحها تصاريح استثنائية لتوفير الموارد الاقتصادية للأشخاص والشركات والكيانات الخاضعة للعقوبات "طالما تطلب تنفيذ الأنشطة الإنسانية أو توفير المساعدات للمدنيين في سوريا".

أخبار دولية

سويسرا

سوريا

الزلزال

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