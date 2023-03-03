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الحكومة العراقية ترفع سمة الدخول نهائياً عن اللبنانيين الوافدين اليه

أخبار دولية
2023-03-03 | 11:48
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الحكومة العراقية ترفع سمة الدخول نهائياً عن اللبنانيين الوافدين اليه
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الحكومة العراقية ترفع سمة الدخول نهائياً عن اللبنانيين الوافدين اليه

الحكومة العراقية ترفع سمة الدخول نهائياً عن اللبنانيين الوافدين اليه

في مثال لتطور العلاقات اللبنانية العراقية، قررت الحكومة العراقية رفع سمة الدخول نهائياً عن اللبنانيين الوافدين اليه.

واعلن وزير العمل مصطفى بيرم انه تبلغ من الجانب العراقي إلغاء رسم التأشيرة البالغ 52 دولارا عن كل مواطن لبناني يدخل للعراق.

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