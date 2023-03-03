فعاليات الدورة العشرين من مهرجان أبوظبي إنطلقت

فعاليات الدورة العشرين من مهرجان أبوظبي إنطلقت

تحت شعار "إرادة التطور، توق للريادة"، إنطلقت فعاليات الدورة العشرين من مهرجان أبوظبي بعرض رائع قدمه التينور العالمي خوان دييغو فلوريز.



ويشهد البرنامج الرئيسي للمهرجان الذي يستمر خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر آذار مشاركة مميزة لنخبة من ألمع الموسيقيين والفنانين العالميين.