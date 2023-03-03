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المفوض السامي للأمم المتحدة يدين تصريحات وزير إسرائيلي "غير المقبولة"
أخبار دولية
2023-03-03 | 15:53
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المفوض السامي للأمم المتحدة يدين تصريحات وزير إسرائيلي "غير المقبولة"
المفوض السامي للأمم المتحدة يدين تصريحات وزير إسرائيلي "غير المقبولة"
ندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بالتصريحات "غير المقبولة" لوزير إسرائيلي دعا فيها إلى "محو" قرية فلسطينية وحض على وقف العنف.
وأدلى وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بهذا التصريح الأربعاء بعد وقت قصير من مقتل مستوطنين شابين بالرصاص بينما كانا يمران بسيارتهما قرب قرية حوارة الفلسطينية شمال الضفة الغربية، وأعقب ذلك هجوم مستوطنين إسرائيليين على القرية.
وقال سموتريتش: "أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة". وأضاف: "أعتقد أن هذا ما يجب على دولة إسرائيل أن تفعله".
وتراجع بعد ذلك موضحًا على تويتر أنه "لا يريد محو حوارة ولكن فقط إستهداف الإرهابيين".
ووصف فولكر تورك الذي كان يتحدث في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دعوة سموتريتش بأنها "إعلان لا يمكن تصوره للتحريض على الكراهية والعنف".
أخبار دولية
المفوض السامي للأمم المتحدة
وزير إسرائيلي
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