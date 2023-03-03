بايدن خضع لإزالة ورم جلدي سرطاني "صغير" في شباط

بايدن خضع لإزالة ورم جلدي سرطاني "صغير" في شباط

خضع الرئيس الأميركي جو بايدن (80 عامًا) لعملية جراحية في شباط لإزالة ورم جلدي "صغير" تبين أنه سرطاني بعد الفحص، وفق ما أفاد طبيبه الجمعة، مشيرًا إلى أنه "تمت إزالة كل الأنسجة السرطانية بنجاح".



وهذا الورم السرطاني الذي اكتشف وأزيل خلال فحص طبي روتيني للرئيس الأميركي في 16 شباط هو ذات طبيعة "لا تميل إلى الإنتشار أو التسبب في إنبثاق نقائل سرطانية"، وفق ما أوضح الطبيب كيفن أوكونر في تقرير نشره البيت الأبيض، لافتًا إلى أنه "لم يكن هناك حاجة إلى مزيد من العلاج".



وأشار إلى أن هذا يميزه عن الأشكال "الأكثر خطورة" لسرطان الجلد.

