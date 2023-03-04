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قتلى جراء حريق في مستودع وقود في إندونيسيا

أخبار دولية
2023-03-04 | 00:43
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قتلى جراء حريق في مستودع وقود في إندونيسيا
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قتلى جراء حريق في مستودع وقود في إندونيسيا
قُتل 17 شخصا على الأقل وأُصيب عشرات في العاصمة الإندونيسية بعدما شبّ حريق هائل في مستودع وقود تديره الدولة، قبل أن يسيطر عليه عناصر الإطفاء حسبما أعلن الجيش.
 
وأكد رئيس أركان الجيش دودونغ عبد الرحمن أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق الذي اندلع بعيد الثامنة مساء (13,00 ت غ) في منشأة تديرها شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا.
 
ولفت حاكم جاكارتا هيرو بودي هارتونو في تصريح سابق إلى أن "هناك 14 قتيلا" و42 جريحا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال بحال حرجة، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى لتبلغ 17.
 
وأدى الحريق إلى إخلاء أحياء مجاورة مكتظة بالسكان، وتمت السيطرة عليه في غضون ساعات، حسب عبد الرحمن.
 
وأوضح رئيس جهاز الإطفاء في شمال العاصمة ساتريادي غوناوان لوكالة فرانس برس أنه تلقى معلومات أولية تفيد بأن أنبوباً انفجر في المستودع.
 
وأكد أن عناصره البالغ عددهم أكثر من 250، تحركوا سريعا لاحتواء الحريق ومنعه من الوصول إلى مناطق سكنية قريبة.

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