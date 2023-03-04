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وزير العدل الأميركي يصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة
أخبار دولية
2023-03-04 | 00:51
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وزير العدل الأميركي يصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة
أجرى وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند زيارة مفاجئة للفيف، المدينة الكبرى في غرب أوكرانيا، على ما أعلن مسؤول في وزارته.
وتوجه غارلاند إلى هناك بدعوة من نظيره الأوكراني، وقد حضر اجتماعات عدة وشارك في مؤتمر "متحدون من أجل العدالة"، حسب المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته.
ولم يتم الإعلان عن الزيارة لأسباب أمنية.
وأكد غارلاند مجددا تصميمنا على محاسبة روسيا على الجرائم التي ارتُكبت خلال غزوها الجائر وغير المبرر لجارتها ذات السيادة.
وهذه ثاني زيارة يجريها غارلاند لأوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 شباط 2022 وتأتي بعد نحو أسبوعين على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكييف في 20 شباط.
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