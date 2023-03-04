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أوكرانيا تعلن استعدادها فتح مكتب للجنائية الدولية في كييف
أخبار دولية
2023-03-04 | 00:54
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أوكرانيا تعلن استعدادها فتح مكتب للجنائية الدولية في كييف
أعلن المدعي العام الأوكراني أن بلاده تستعد لفتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تسعى كييف إلى إنشاء محكمة خاصة لتوجيه اتهامات إلى قادة روس.
وللمحكمة الجنائية الدولية اختصاص فقط في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا ولا يشمل "جرائم العدوان" الروسية، لأن موسكو وكييف ليستا من الدول الموقعة على معاهدة روما المنشئة للمحكمة.
وأعلن أندريه كوستين أن الحكومة الأوكرانية وافقت على مذكرة بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية ستتيح فتح مكتب للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا في مستقبل قريب.
وأوضح كوستين خلال مؤتمر صحافي في لفيف غربي أوكرانيا أن هذا سيسمح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشكل كامل في الجرائم الدولية المرتكبة في أوكرانيا.
وتابع: "مع ذلك، لا توجد حاليا أي آلية قانونية تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم الذين خططوا وشنوا هذه الحرب الوحشية وغير المبررة، إلى العدالة على خلفية جريمة العدوان. هذا يتطلب إنشاء محكمة دولية خاصة".
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