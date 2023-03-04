الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حكم بالسجن عشر سنوات على فرنسية "عائدة" من سوريا

أخبار دولية
2023-03-04 | 01:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حكم بالسجن عشر سنوات على فرنسية &quot;عائدة&quot; من سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حكم بالسجن عشر سنوات على فرنسية "عائدة" من سوريا

من هي أماندين لو كوز؟

حكمت محكمة الجنايات الخاصة بالسجن عشر سنوات على فرنسية "عائدة" من سوريا حيث أمضت خمس سنوات في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، واعترفت بأنها كانت تريد أن تموت "شهيدة".
 
 وأرفقت المحكمة حكمها على أماندين لو كوز بأمر بإخضاعها لمتابعة اجتماعية قضائية لمدة سبع سنوات. 
 
وقال رئيس المحكمة لوران رافيو خلال الجلسة إن لو كوز "بذلت جهودًا" لكنها "ما زالت بحاجة إلى مواكبة"، وقد وافقت على أقواله.
 
وبدأت محاكمة الفرنسية وهي من منطقة باريس الخميس بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية إجرامية. 
 
وفي جلسة الجمعة اعترفت لو كوز (32 عاما) للمرة الأولى بأنها فكرت في "تفجير نفسها". 

وقالت :"أردت أن أموت شهيدة، نعم هذا صحيح، لأنني كنت خائفة من الجحيم". 
 
وفي صور تعود إلى فترة وجودها في سوريا حيث وصلت في أيلول 2014 وعرضها محامي الادعاء بنيامين شامبر، تظهر أسلحة وأعلام سود لتنظيم الدولة الإسلامية وثلاثة أشخاص بالنقاب تتوسطهم أماندين لو كوز وبالقرب منها شخص يرفع رشاش كلاشنيكوف.
 
ويظهر في صورة أخرى زوجها الأول بحزام ناسف وهو يبتسم.
 
وسأل محامي الإدعاء: "هل أنت من ساعده في ارتدائه؟"/ واجابت لوكوز "لا لكن في الواقع ارتديت واحدا"، مؤكدة أن "الموت شهيدة.. اعتقدت أنها أفضل عبادة".
 
وقال المحامي: "نحن أبعد قليلا من التطرف هنا.. نحن في الجهاد".
 
وكانت أماندين لو كوز اعتنقت الإسلام في سن الثالثة والعشرين وطردها والداها. 

وبسبب هذا الرفض تحولت عارضة الأزياء التي عملت في مجال المبيعات وشاركت في الحفلات، إلى التطرف. وقالت "كنت أواجه كراهية".
 
وبحثت عن زوج على الإنترنت، فكان المرشح الأول "أبو مرقاص". 

وردا على سؤال "كيف قابلته؟"، قالت "كتبت + أبو ... + على فيسبوك". وقد وصفها الطبيب النفسي الذي فحصها بأنها "صريحة" و"ساذجة".
 
وقد حاولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إقناع شابتين على الأقل إحداهما قاصرة، بالانضمام إلى سوريا. وقالت وهي تبكي وتعتذر مرة أخرى "بسبب حمقى مثلي تذهب فتيات" إلى سوريا "ويتعرضن للضرب والاغتصاب والقتل". وأضافت "أشعر بالعار".

وسألها رئيس المحكمة عن سبب محاولتها مغادرة تنظيم الدولة الإسلامية مرات عدة. فقالت "كنت خائفة من أن أكون كافرة وكنت خائفة من نار الجحيم وآمنت بما يفعله" التنظيم. وأضافت "في الوقت نفسه أردت أن أرى عائلتي مرة أخرى وأن أعيش حياة طبيعية وأن أكون سعيدة".
 
وتابعت أنها قررت من أجل مستقبل ابنها تسليم نفسها للقوات الكردية في 2018.
 
وتم ترحيلها إلى فرنسا في 2019.
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

أماندين لو كوز

تنظيم الدولة الاسلامية

فرنسا

سوريا

محكمة الجنايات الخاصة

LBCI التالي
غوتيريش يندد بمعدلات فائدة "جشعة" تفرضها البلدان الغنية على تلك الفقيرة
مذكرات قبض بحق مسؤولين عراقيين سابقين في قضية الأمانات الضريبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-02-17

أ.ف.ب: ارتفاع حصيلة الهجوم المنسوب إلى تنظيم الدولة الاسلامية بوسط سوريا إلى 53 قتيلا

LBCI
أخبار دولية
2023-02-06

ماكرون: فرنسا تعرض "مساعدة عاجلة" بعد الزلزال في تركيا وسوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-01-24

فرنسا أعادت الثلاثاء 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات يحتجز فيها جهاديون في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-24

أ.ف.ب: فرنسا أعادت الثلاثاء 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات يحتجز فيها جهاديون في سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:51

مقتل حاكم وخمسة آخرين بإطلاق رصاص في الفيليبين

LBCI
أخبار دولية
02:35

وزير الدفاع الروسي قام بزيارة تفقدية للجبهة مع أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
02:31

كمبوديا تتهم الدول الغربية بالتدخل في سياستها لإدانتها حكمًا بالسجن على زعيم المعارضة

LBCI
أخبار دولية
02:27

غوتيريش يندد بمعدلات فائدة "جشعة" تفرضها البلدان الغنية على تلك الفقيرة

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الchatGPT ينتشر بين التلامذة والطلاب .. والجامعات تتحضر لمواكبته

LBCI
فنّ
2023-03-02

لهذا السبب...جاستن بيبر يلغي كامل حفلات جولته العالمية

LBCI
أمن وقضاء
13:45

مروّجا مخدرات ينشطان في عدة مناطق ضمن بيروت...

LBCI
أخبار دولية
00:51

وزير العدل الأميركي يصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هذه هي المهن التي يزاحمها Chat gpt... فهل أنت مهدد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الchatGPT ينتشر بين التلامذة والطلاب .. والجامعات تتحضر لمواكبته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

التعليم متوقف في المدرسة الرسمية..وسوسن ديب تحول منزلها الى مدرسة مجانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الـLBCI تفتح ملف التربية... "الرسمي بدو جرأة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

المصارف واصلت تعليق الإضراب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هل تستفيد السوبر ماركت من دولار صيرفة؟

LBCI
أخبار دولية
13:32

فعاليات الدورة العشرين من مهرجان أبوظبي إنطلقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ماذا لو عاد الزمن ثلاث سنوات أو أكثر بقليل الى الوراء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

صيد السمك بطعم البارود... هذه قصة صيادي الديناميت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
11:07

بيان جديد من جمعية المصارف..

LBCI
منوعات
06:20

خاض التحدّي على "تيك توك" وانتهى حلمه... لحظة مرح حوّلت حياة ناجي إلى جحيم!

LBCI
أمن وقضاء
13:29

مجموعة روتانا الاعلامية والـ LBCI والضاهر: حل جميع النزاعات والتنازل عن الدعاوى

LBCI
فنّ
06:25

مطالبة بوقف نشر أغنية كارول سماحة وحذف اسم محمود درويش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مروحة الملايين تغزو الطرقات!

LBCI
أخبار لبنان
05:10

وزير التربية: تمكّنا من تأمين هذه المطالب.. وندعو الاساتذة للعودة إلى مدارسهم

LBCI
منوعات
04:22

إنقاذ حصان من تحت الأنقاض في تركيا بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال... وفيديو يوثّق المشهد

LBCI
فنّ
07:44

نانسي عجرم تستمتع بوقتها في جمهورية الدومينيكان: لنذهب الى البحر (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة