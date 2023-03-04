غوتيريش يندد بمعدلات فائدة "جشعة" تفرضها البلدان الغنية على تلك الفقيرة

غوتيريش يندد بمعدلات فائدة "جشعة" تفرضها البلدان الغنية على تلك الفقيرة

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بخنق دول العالم الغنية البلدان الفقيرة بمعدلات فائدة "جشعة" وأسعار وقود مرتفعة.



وقال غوتيريش في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا الذي تستضيفه الدوحة إن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنويًا لمساعدة تلك العالقة في حلقات مفرغة تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.



وأضاف في تصريحات وجهها إلى البلدان الفقيرة: "في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة".