الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
21
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
21
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كمبوديا تتهم الدول الغربية بالتدخل في سياستها لإدانتها حكمًا بالسجن على زعيم المعارضة
أخبار دولية
2023-03-04 | 02:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كمبوديا تتهم الدول الغربية بالتدخل في سياستها لإدانتها حكمًا بالسجن على زعيم المعارضة
كمبوديا تتهم الدول الغربية بالتدخل في سياستها لإدانتها حكمًا بالسجن على زعيم المعارضة
إتهمت حكومة كمبوديا السبت الدول الغربية بالتدخل في سياستها وبـ"الغطرسة" بسبب إدانتها لحكم بالسجن 27 عامًا على زعيم المعارضة كيم سوخا بتهمة الخيانة.
وأصدر القضاء الكمبودي الحكم على كيم سوخا أحد مؤسسي حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المنحل حاليًا بتهمة التواطؤ مع كيانات أجنبية لإطاحة حكومة رئيس الوزراء هون سين الحاكم منذ 1985.
ودان السفير الأميركي في كمبوديا دبليو باتريك مورفي الذي كان حاضرًا في المحكمة المحاكمة ووصف الحكم بأنه "خطأ قضائي" بناء على "مؤامرة مفبركة".
وعبرت الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وفرنسا وأستراليا وبريطانيا عن قلقها بشأن القضية ووضع الديمقراطية في كمبوديا قبل الإنتخابات العامة المقررة في تموز.
لكن وزير خارجية كمبوديا رفض هذه الإنتقادات متهمًا الدول "بالإنحياز والنفاق" ونفى وجود أي دافع سياسي في المحاكمة.
أخبار دولية
كمبوديا
الدول الغربية
التالي
وزير الدفاع الروسي قام بزيارة تفقدية للجبهة مع أوكرانيا
غوتيريش يندد بمعدلات فائدة "جشعة" تفرضها البلدان الغنية على تلك الفقيرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-02
موسكو وبكين تتهمان الدول الغربية بـ"الابتزاز والتهديد" في قمة مجموعة العشرين
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-02
موسكو وبكين تتهمان الدول الغربية بـ"الابتزاز والتهديد" في قمة مجموعة العشرين
0
آخر الأخبار
2023-03-02
الخارجية الروسية: موسكو وبكين تتهمان الدول الغربية بالإبتزاز والتهديد في قمة مجموعة العشرين
آخر الأخبار
2023-03-02
الخارجية الروسية: موسكو وبكين تتهمان الدول الغربية بالإبتزاز والتهديد في قمة مجموعة العشرين
0
آخر الأخبار
2023-02-17
بوتين يتهم الدول الغربية بـ"عرقلة تطوير" شركة غازبروم
آخر الأخبار
2023-02-17
بوتين يتهم الدول الغربية بـ"عرقلة تطوير" شركة غازبروم
0
أخبار دولية
2023-02-05
وزير الدفاع الأوكراني: "تردّد" الدول الغربية في تسليم أوكرانيا مقاتلات "سيكلف المزيد من الأرواح"
أخبار دولية
2023-02-05
وزير الدفاع الأوكراني: "تردّد" الدول الغربية في تسليم أوكرانيا مقاتلات "سيكلف المزيد من الأرواح"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:51
مقتل حاكم وخمسة آخرين بإطلاق رصاص في الفيليبين
أخبار دولية
03:51
مقتل حاكم وخمسة آخرين بإطلاق رصاص في الفيليبين
0
أخبار دولية
02:35
وزير الدفاع الروسي قام بزيارة تفقدية للجبهة مع أوكرانيا
أخبار دولية
02:35
وزير الدفاع الروسي قام بزيارة تفقدية للجبهة مع أوكرانيا
0
أخبار دولية
02:27
غوتيريش يندد بمعدلات فائدة "جشعة" تفرضها البلدان الغنية على تلك الفقيرة
أخبار دولية
02:27
غوتيريش يندد بمعدلات فائدة "جشعة" تفرضها البلدان الغنية على تلك الفقيرة
0
أخبار دولية
01:35
حكم بالسجن عشر سنوات على فرنسية "عائدة" من سوريا
أخبار دولية
01:35
حكم بالسجن عشر سنوات على فرنسية "عائدة" من سوريا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الchatGPT ينتشر بين التلامذة والطلاب .. والجامعات تتحضر لمواكبته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الchatGPT ينتشر بين التلامذة والطلاب .. والجامعات تتحضر لمواكبته
0
فنّ
2023-03-02
لهذا السبب...جاستن بيبر يلغي كامل حفلات جولته العالمية
فنّ
2023-03-02
لهذا السبب...جاستن بيبر يلغي كامل حفلات جولته العالمية
0
أمن وقضاء
13:45
مروّجا مخدرات ينشطان في عدة مناطق ضمن بيروت...
أمن وقضاء
13:45
مروّجا مخدرات ينشطان في عدة مناطق ضمن بيروت...
0
أخبار دولية
00:51
وزير العدل الأميركي يصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة
أخبار دولية
00:51
وزير العدل الأميركي يصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هذه هي المهن التي يزاحمها Chat gpt... فهل أنت مهدد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هذه هي المهن التي يزاحمها Chat gpt... فهل أنت مهدد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الchatGPT ينتشر بين التلامذة والطلاب .. والجامعات تتحضر لمواكبته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الchatGPT ينتشر بين التلامذة والطلاب .. والجامعات تتحضر لمواكبته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
التعليم متوقف في المدرسة الرسمية..وسوسن ديب تحول منزلها الى مدرسة مجانية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
التعليم متوقف في المدرسة الرسمية..وسوسن ديب تحول منزلها الى مدرسة مجانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الـLBCI تفتح ملف التربية... "الرسمي بدو جرأة"
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الـLBCI تفتح ملف التربية... "الرسمي بدو جرأة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المصارف واصلت تعليق الإضراب
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المصارف واصلت تعليق الإضراب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل تستفيد السوبر ماركت من دولار صيرفة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل تستفيد السوبر ماركت من دولار صيرفة؟
0
أخبار دولية
13:32
فعاليات الدورة العشرين من مهرجان أبوظبي إنطلقت
أخبار دولية
13:32
فعاليات الدورة العشرين من مهرجان أبوظبي إنطلقت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ماذا لو عاد الزمن ثلاث سنوات أو أكثر بقليل الى الوراء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ماذا لو عاد الزمن ثلاث سنوات أو أكثر بقليل الى الوراء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صيد السمك بطعم البارود... هذه قصة صيادي الديناميت
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صيد السمك بطعم البارود... هذه قصة صيادي الديناميت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
11:07
بيان جديد من جمعية المصارف..
اقتصاد
11:07
بيان جديد من جمعية المصارف..
2
منوعات
06:20
خاض التحدّي على "تيك توك" وانتهى حلمه... لحظة مرح حوّلت حياة ناجي إلى جحيم!
منوعات
06:20
خاض التحدّي على "تيك توك" وانتهى حلمه... لحظة مرح حوّلت حياة ناجي إلى جحيم!
3
أمن وقضاء
13:29
مجموعة روتانا الاعلامية والـ LBCI والضاهر: حل جميع النزاعات والتنازل عن الدعاوى
أمن وقضاء
13:29
مجموعة روتانا الاعلامية والـ LBCI والضاهر: حل جميع النزاعات والتنازل عن الدعاوى
4
فنّ
06:25
مطالبة بوقف نشر أغنية كارول سماحة وحذف اسم محمود درويش
فنّ
06:25
مطالبة بوقف نشر أغنية كارول سماحة وحذف اسم محمود درويش
5
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مروحة الملايين تغزو الطرقات!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مروحة الملايين تغزو الطرقات!
6
أخبار لبنان
05:10
وزير التربية: تمكّنا من تأمين هذه المطالب.. وندعو الاساتذة للعودة إلى مدارسهم
أخبار لبنان
05:10
وزير التربية: تمكّنا من تأمين هذه المطالب.. وندعو الاساتذة للعودة إلى مدارسهم
7
منوعات
04:22
إنقاذ حصان من تحت الأنقاض في تركيا بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال... وفيديو يوثّق المشهد
منوعات
04:22
إنقاذ حصان من تحت الأنقاض في تركيا بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال... وفيديو يوثّق المشهد
8
فنّ
07:44
نانسي عجرم تستمتع بوقتها في جمهورية الدومينيكان: لنذهب الى البحر (صورة)
فنّ
07:44
نانسي عجرم تستمتع بوقتها في جمهورية الدومينيكان: لنذهب الى البحر (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store