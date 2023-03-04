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كمبوديا تتهم الدول الغربية بالتدخل في سياستها لإدانتها حكمًا بالسجن على زعيم المعارضة

أخبار دولية
2023-03-04 | 02:31
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كمبوديا تتهم الدول الغربية بالتدخل في سياستها لإدانتها حكمًا بالسجن على زعيم المعارضة
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كمبوديا تتهم الدول الغربية بالتدخل في سياستها لإدانتها حكمًا بالسجن على زعيم المعارضة

كمبوديا تتهم الدول الغربية بالتدخل في سياستها لإدانتها حكمًا بالسجن على زعيم المعارضة

إتهمت حكومة كمبوديا السبت الدول الغربية بالتدخل في سياستها وبـ"الغطرسة" بسبب إدانتها لحكم بالسجن 27 عامًا على زعيم المعارضة كيم سوخا بتهمة الخيانة.
      
وأصدر القضاء الكمبودي الحكم على كيم سوخا أحد مؤسسي حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المنحل حاليًا بتهمة التواطؤ مع كيانات أجنبية لإطاحة حكومة رئيس الوزراء هون سين الحاكم منذ 1985. 
     
ودان السفير الأميركي في كمبوديا دبليو باتريك مورفي الذي كان حاضرًا في المحكمة المحاكمة ووصف الحكم بأنه "خطأ قضائي" بناء على "مؤامرة مفبركة".
     
وعبرت الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وفرنسا وأستراليا وبريطانيا عن قلقها بشأن القضية ووضع الديمقراطية في كمبوديا قبل الإنتخابات العامة المقررة في تموز.
    
لكن وزير خارجية كمبوديا رفض هذه الإنتقادات متهمًا الدول "بالإنحياز والنفاق" ونفى وجود أي دافع سياسي في المحاكمة. 

أخبار دولية

كمبوديا

الدول الغربية

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