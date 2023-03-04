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وزير الدفاع الروسي قام بزيارة تفقدية للجبهة مع أوكرانيا
أخبار دولية
2023-03-04 | 02:35
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وزير الدفاع الروسي قام بزيارة تفقدية للجبهة مع أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي قام بزيارة تفقدية للجبهة مع أوكرانيا
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مركز قيادة على الجبهة في شرق أوكرانيا مع إحتدام معركة مدينة باخموت التي تشكل رمزًا، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت.
وقالت الوزارة إن شويغو تفقد مركز قيادة على الجبهة في إتجاه دونيتسك-الجنوب، من دون تحديد مكان أو تاريخ هذه الزيارة بدقة.
أخبار دولية
وزير الدفاع الروسي
أوكرانيا
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