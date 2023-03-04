مقتل حاكم وخمسة آخرين بإطلاق رصاص في الفيليبين

مقتل حاكم وخمسة آخرين بإطلاق رصاص في الفيليبين

قتل حاكم إقليم في وسط الفيليبين وخمسة أشخاص آخرون برصاص مسلحين مجهولين السبت، على ما ذكرت أرملته ومسؤولون، في أحدث هجوم يستهدف مسؤولين محليين في البلاد.



ودان الرئيس فرديناند ماركوس ما وصفه بـ"إغتيال" حليفه السياسي رويل ديغامو، حاكم أورينتال نيغروس، متعهدًا بمقاضاة الجناة بسرعة.