المحكمة الدستورية في بلجيكا تمهد الطريق لتبادل محكومين مع إيران

المحكمة الدستورية في بلجيكا تمهد الطريق لتبادل محكومين مع إيران

مهدت المحكمة الدستورية في بلجيكا الطريق أمام تبادل محتمل لمحكومين بين بلجيكا وإيران للسماح بعودة المحتجز البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل ضمن شروط معينة.



وأعلنت المحكمة العليا في بيان الجمعة أنها رفضت دعوى الطعن التي رفعها معارضون إيرانيون في المنفى ضد القانون البلجيكي الصادر في تموز 2022 وينص على نقل محكومين.



لكنها حذرت من أنه في حالة النقل الفعلي لمدان إيراني إلى بلده الأصلي، يجب على الحكومة البلجيكية أن تسمح بأن يكون القرار قابلًا للطعن أمام القضاء.



وأوضحت المحكمة أن الحكومة، عندما تتخذ قرار نقل، عليها إبلاغ الضحايا بأفعال المدان المعني حتى يتسنى لهم مراجعة شرعيتها بشكل فعال من قبل المحكمة الإبتدائية.