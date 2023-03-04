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الاتحاد الأوروبي يعلن عن جسر جوي إنساني إلى غوما في شرق الكونغو الديموقراطية

أخبار دولية
2023-03-04 | 05:34
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الاتحاد الأوروبي يعلن عن جسر جوي إنساني إلى غوما في شرق الكونغو الديموقراطية
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الاتحاد الأوروبي يعلن عن جسر جوي إنساني إلى غوما في شرق الكونغو الديموقراطية

أعلن الاتحاد الأوروبي إنشاء جسر جوي إنساني إلى غوما لدعم سكان شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الذين يواجهون حركة 23 مارس المتمردة، والإفراج عن مساعدات بقيمة 47 مليون يورو.
 
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن الجسر الجوي الذي أنشئ بدعم من فرنسا (...) سيسمح بإيصال مساعدة إنسانية بشكل منتجات طبية وغذائية بالإضافة إلى سلسلة من مواد الطوارئ الأخرى، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وغيرها من الشركاء في المجال الإنساني.

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الاتحاد الأوروبي

جسر جوي إنساني

غوما

شرق الكونغو الديموقراطية

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هذا المقال كتبته الآلة ....فنعيماً أيّها الكتّاب

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