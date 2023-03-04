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ماكرون: كل أطراف النزاع في الكونغو الديمقراطية قدمت دعمًا واضحًا لوقف لإطلاق النار الثلاثاء المقبل

ماكرون: كل أطراف النزاع في الكونغو الديمقراطية قدمت دعمًا واضحًا لوقف لإطلاق النار الثلاثاء المقبل





وأكد ماكرون أن الكونغو الديمقراطية التي تعاني مناطقها الشرقية من أعمال عنف ناجمة عن حركة تمرد لا ينبغي أن تكون غنيمة حرب، مؤكدًا أن لا نهبًا ولا بلقنة ولا حربًا.



أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت في كينشاسا أنه رأى دعمًا واضحًا من جميع أطراف النزاع في جمهوية الكونغو الديمقراطية لوقف لإطلاق النار الثلاثاء المقبل في شرق البلاد.وأكد ماكرون أن الكونغو الديمقراطية التي تعاني مناطقها الشرقية من أعمال عنف ناجمة عن حركة تمرد لا ينبغي أن تكون غنيمة حرب، مؤكدًا أن لا نهبًا ولا بلقنة ولا حربًا.