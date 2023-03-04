إكتشاف أول مخزون من الليثيوم في إيران

إكتشاف أول مخزون من الليثيوم في إيران

أعلنت إيران إكتشاف مخزون ضخم من الليثيوم، وهو مكون أساسي لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، بحسب وسائل إعلام رسمية.



ونقل التلفزيون الرسمي عن المسؤول في وزارة الصناعة والتعدين والتجارة محمد هادي أحمدي قوله السبت إنه "للمرة الأولى في إيران، تم إكتشاف مخزون من الليثيوم في همدان".



ويقدر هذا المخزون بـ8,5 مليون طن، بحسب المدير العام لقسم التشغيل في الوزارة.



والليثيوم الذي يطلق عليه "نفط القرن الحادي والعشرين" ضروري لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، ومن المفترض أن يسمح للسيارات بالإستغناء عن الوقود الذي يبعث غاز ثاني أكسيد الكربون.



وهذا المعدن الأبيض هو ضروري كذلك لإنتاج البطاريات القابلة للشحن والمستخدمة في الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية أخرى.



وأفاد تقرير نشرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في العام 2022 عن وجود 89 مليون طن من الليثيوم في كل أنحاء العالم.



وتعتبر أستراليا وتشيلي والأرجنتين والصين من أبرز الدول المنتجة لها المعدن.