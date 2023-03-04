خمسة قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار في مصنع في بنغلادش

قتلى وجرحى بانفجار في مصنع في بنغلادش



أعلنت سلطات بنغلادش مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 في انفجار السبت في مصنع للصلب قرب مدينة شيتاغونغ الساحلية.



ووقع الانفجار في محطة الأكسجين في مصنع شيما في مدينة سيتاكوندا الصناعية قرابة الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (10,30 ت غ)، علق اثره "العديد من العمال" داخل المصنع، حسب ما ذكر قائد الشرطة المحلية طفيل أحمد.



وأضاف أحمد أن "عناصر الإطفاء سيطروا على الحريق وأنقذوا الأشخاص الذين كانوا في المصنع".



من جهته، صرّح المسؤول الإداري للمنطقة محمد فخر الزمان لوكالة فرانس برس أنه قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 25 آخرون في الانفجار.



وقال الشاهد مسلم الدين "تحطمت نوافذ العديد من المنازل، وغرقت المنطقة كلها في الظلام".



وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.