الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمم المتحدة تحذر من تزايد تهريب الأسلحة إلى هايتي

أخبار دولية
2023-03-04 | 13:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمم المتحدة تحذر من تزايد تهريب الأسلحة إلى هايتي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الأمم المتحدة تحذر من تزايد تهريب الأسلحة إلى هايتي

تحذير من تزايد تهريب الأسلحة إلى هايتي

أفاد تقرير للأمم المتحدة اطّلعت عليه وكالة فرانس برس السبت بتزايد تهريب الأسلحة إلى هايتي حيث وصل العنف إلى مستويات قياسية. 
     
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن مسدسات وأحيانا رشاشات ثقيلة "يتم تهريبها الآن في سياق تدهور سريع وغير مسبوق للأمن".
 
تشهد هايتي منذ سنوات أزمة اقتصادية وأمنية وسياسية عميقة، وقد أدى اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في تموز 2021 إلى تفاقم الوضع.
 
وارتفع عدد جرائم القتل المسجلة من 1141 عام 2019 إلى 2183 عام 2022، وحالات الخطف من 78 إلى 1359 في الفترة نفسها، مع سيطرة عصابات على أكثر من نصف البلاد، وفق التقرير. 
 
اعتمد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في استنتاجاته على الزيادة الأخيرة في عمليات ضبط الأسلحة النارية وتقارير الاستخبارات وقرارات المحاكم.
 
وأجرت منظمة الأمم المتحدة 45 مقابلة مع قادة سياسيين ووكالات تنمية وخبراء وناشطين في المجتمع المدني، كما أشارت إلى تقارير تناقلتها وسائل إعلام.
     
وتأتي معظم الأسلحة من الولايات المتحدة وتنقل أولا عبر فلوريدا حيث "غالبًا ما يتولى أفراد من الجالية الهايتية إخفاءها في حاويات مواد يتم استيرادها يوميا".
 
والمسدسات التي تباع بأقل من 500 دولار بشكل قانوني في الولايات المتحدة، يمكن أن يبلغ سعرها 10 آلاف دولار في هايتي. وتفضّل العصابات شراء بنادق إيه كاي47 وإيه آر15. 
 
وعمليات التصدي لتهريب الأسلحة متعثرة بسبب سهولة اختراق الحدود ونقص موارد الجمارك وجهاز خفر السواحل الذي لا يملك سوى سفينة واحدة تعمل، فضلا عن الفساد والتخويف. 
 
وخلص التقرير إلى أن "الاستثمار في الشرطة وإصلاح العدالة الجنائية ومكافحة الفساد ضرورية" لاستعادة الأمن.

أخبار دولية

الأمم المتحدة

تهريب الأسلحة

هايتي

LBCI التالي
غوتيريش يندد بمعدلات فائدة "جشعة" تفرضها البلدان الغنية على تلك الفقيرة
حكم بالسجن عشر سنوات على فرنسية "عائدة" من سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-02-11

الأمم المتحدة تدعو إلى تدخل دولي في هايتي

LBCI
أخبار دولية
12:43

الأمم المتحدة تحضّ الدول على استقبال سوريين تضرروا من الزلزال في تركيا

LBCI
أخبار دولية
2023-02-27

الأمم المتحدة بحاجة إلى 4,3 مليارات دولار لمساعدة 17 مليون شخص في اليمن

LBCI
أخبار دولية
2023-02-22

المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ"إغراق العالم بأسره" في الحرب لهزيمة موسكو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:54

غروسي: إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة وزيادة عمليات التفتيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل من خلاف بين السعودية والإمارات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل ينجح نتنياهو بتوسيع الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

وقفة احتجاجية في باريس بلغة الموسيقى.. تضامناً مع ضحايا "اللاعدالة" في لبنان

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل من خلاف بين السعودية والإمارات؟

LBCI
أخبار لبنان
11:42

اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: العودة الاثنين إن تمت ستكون عودة الى فوضى منظمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-01

بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-06

مخاوف من إنهيار مبان تعود إلى الواجهة... هل هناك احصاء بعدد المباني المهددة بالسقوط في لبنان؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل من خلاف بين السعودية والإمارات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

في الجزء الثاني من سلسلة "الرسمي بدو جرأة": أساتذة التعاقد مقابل أستاذة الملاك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل ينجح نتنياهو بتوسيع الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية؟

LBCI
أخبار لبنان
13:40

تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ يستعرض محطات منذ دخول الباخرة روسوس حتى الانفجار

LBCI
أخبار لبنان
13:37

جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: تقدمنا بسلسلة دعاوى لدى التفتيش القضائي بحق عويدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

كيف يقيم الجهاز الفني الحالي موسمه الأول على رأس المنتخب اللبناني لكرة السلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

وقفة احتجاجية في باريس بلغة الموسيقى.. تضامناً مع ضحايا "اللاعدالة" في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قبل أن تعود إلى متحف سرسق... ثلاث لوحات معروضة في بومبيدو - باريس وهذا موعد إعادة فتح أبوابه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ليلة من ليالي الثقافة والفن الجامع تحييها مهرجانات البستان مع جورج خباز ومجموعة من الموسيقيين والفنانين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:30

كهرباء لبنان: الإستمرار بإعتماد سعر صيرفة 43600 ل.ل. +20 بالمئة في إصدار الفاتورة

LBCI
أمن وقضاء
07:02

شرطة بلدية كفررمان تلقي القبض على سوري يتلصص على منازل البلدة

LBCI
حال الطقس
01:09

كيف سيكون طقس الـWeekend؟

LBCI
صحف اليوم
00:00

هكذا تدخل المسدّسات التركية لبنان (نداء الوطن)

LBCI
رأي حر
01:20

هذا المقال كتبته الآلة ....فنعيماً أيّها الكتّاب

LBCI
أمن وقضاء
04:51

توقيف رئيس عصابة سرقة سيارات في رصيده أكثر من أربعين سيارة

LBCI
أمن وقضاء
08:18

رفض الخروج من المخيم... فأغرته أمن الدولة بسيجارة حشيشة وأوقفته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

كم تبلغ قيمة الـ500 والـ250 ليرة لبنانية كمعدن؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة