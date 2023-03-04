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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا في الشارع ضد مشروع تعديل النظام القضائي

أخبار دولية
2023-03-04 | 15:12
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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا في الشارع ضد مشروع تعديل النظام القضائي
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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا في الشارع ضد مشروع تعديل النظام القضائي

للأسبوع التاسع على التوالي... آلاف الاسرائيليين نزلوا الى الشارع في تل ابيب

للأسبوع التاسع على التوالي، نزل آلاف الاسرائيليين الى الشارع في تل ابيب مساء اليوم، احتجاجا على تعديل مثير للجدل للنظام القضائي الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ويعتبرونه مناهضا للديمقراطية.
      
ويسعى نتانياهو على رأس حكومة ائتلافية من اليمين واليمين المتطرف تولت مهامها في كانون الأول 2022، من خلال الإصلاحات إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، ما أثار منذ الإعلان عن النص مطلع كانون الثاني تظاهرات حاشدة. 
     
وهتف المتظاهرون في وسط تل أبيب رافعين الأعلام الإسرائيلية "ديمقراطية" و"عار".
      
كما نظمت تظاهرات في مدن إسرائيلية أخرى.
      
ووقعت اشتباكات في تل أبيب الأربعاء بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق الحشود. وقال المتحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب لوكالة فرانس برس إن 11 متظاهرا تلقوا العلاج فيه.
      
ويعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديمقراطي.
      
لكن نتانياهو ووزير العدل ياريف ليفين يعتبران أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون. 
     
ووافق البرلمان في قراءة أولى الثلاثاء على بندين اساسيين في الاصلاح، الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لالغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل. 
      
وهناك بند آخر مثير للجدل يقضي بإدخال بند الاستثناء الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتًا من أصل 120 عضوا في البرلمان، يتوقع أن يتم التصويت عليه في قراءة اولى في موعد لاحق. 
     
وحتى الساعة يبدو أن التظاهرات التي تندد عموما بسياسة الحكومة، لن تثني نتانياهو وغالبيته عن هدفهما.
      
واتهّمت المعارضة بقيادة الزعيم الوسطي يائير لبيد مرارا نتانياهو بالسعي إلى تحقيق مصالحه الشخصية من خلال هذا التعديل.
      
وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.

أخبار دولية

متظاهرون

تل أبيب

النظام القضائي

نتانياهو

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