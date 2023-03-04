الصليب الأحمر يعلن خطف اثنين من موظفيه في مالي

أعلن فرع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي عبر تويتر، تعرض اثنين من موظفيه للخطف في شمال البلاد.



وقال الفرع: "نؤكد خطف اثنين من زملائنا هذا الصباح بين غاو وكيدال"، مشيرا الى أن اللجنة تعمل في مالي منذ 32 عاما وهي "منظمة محايدة ومستقلة وغير منحازة".