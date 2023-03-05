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بيونغ يانغ تطالب الأمم المتحدة بوقف المناورات المشتركة بين سيول وواشنطن
أخبار دولية
2023-03-05 | 00:23
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بيونغ يانغ تطالب الأمم المتحدة بوقف المناورات المشتركة بين سيول وواشنطن
بيونغ يانغ تطالب الأمم المتحدة بوقف المناورات المشتركة بين سيول وواشنطن
دعت بيونغ يانغ الأمم المتحدة إلى حض سيول وواشنطن على وقف مناوراتهما العسكرية المشتركة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.
وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم سون غيونغ في بيان نشرته الوكالة: "سيتعين على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعوة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى وقف تصريحاتهما الإستفزازية والتدريبات العسكرية المشتركة على الفور".
واعتبر أن التوتر بلغ مستوى "خطيرًا جدًا" بسبب خطاب سيول وواشنطن ومناوراتهما.
ويأتي البيان بعد أن أعلن مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون الجمعة عن مناورات عسكرية واسعة النطاق من 13 إلى 23 آذار.
أخبار دولية
بيونغ يانغ
الأمم المتحدة
سيول
واشنطن
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