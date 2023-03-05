الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتوصل إلى اتفاق لحماية أعالي البحار

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتوصل إلى اتفاق لحماية أعالي البحار

توصلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إتفاق السبت بعد سنوات من المفاوضات لحماية أعالي البحار التي تمثل كنزًا هشًا وحيويًا يغطي ما يقرب من نصف الكوكب.



ووسط هتافات الوفود، أعلنت رئيسة المؤتمر رينا لي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبيل الساعة 21:30 (02:30 ت غ الأحد) أن "السفينة وصلت إلى الشاطىء".

