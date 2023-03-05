الديمقراطية ماريان وليامسون تعلن ترشحها رسميًا لإنتخابات الرئاسة الأميركية

الديمقراطية ماريان وليامسون تعلن ترشحها رسميًا لإنتخابات الرئاسة الأميركية

أعلنت ماريان وليامسون مؤلفة الكتب الأكثر مبيعًا عن الروحانيات والرفاهية السبت ترشحها للإنتخابات الرئاسية الأميركية في 2024 بعد أربع سنوات من إخفاقها في الإقتراع التمهيدي للحزب الديمقراطي.



ووليامسون (70 عامًا) التي توصف بأنها "راعية أوبرا وينفري" هي أول شخصية تعلن رسميًا ترشحها للإنتخابات في المعسكر الديمقراطي الذي ما زال ينتظر قرار الرئيس جو بايدن.



وبايدن (80 عامًا) صرح أنه ينوي الترشح لولاية ثانية لكنه لم يعلن رسميًا دخوله في الحملة الإنتخابية.



وفي خطاب يساري جدًا ألقته أمام أنصارها في واشنطن، لم تذكر ماريان وليامسون إسم جو بايدن لكنها دانت نظامًا سياسيًا "يقاوم التغيير" و"أفسدته" الشركات الكبرى.



وقالت إن "شخصًا واحدًا لا يستطيع حل كل المشاكل ولا حتى رئيس، لكن رئيسًا يسمي الأمور بأسمائها سيفعل أمورًا جيدة جدًا".



وأضافت: "مهمتنا هي خلق رؤية للعدالة والمحبة قوية إلى درجة تسمح له بالتغلب على قوى الكراهية والظلم والخوف".