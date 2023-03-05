بولسونارو ينفي إرتكابه أي عمل "غير قانوني" في قضية مجوهرات قدمتها السعودية

بولسونارو ينفي إرتكابه أي عمل "غير قانوني" في قضية مجوهرات قدمتها السعودية



فى الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو السبت إرتكابه أي عمل "غير قانوني" بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه حاول أن يدخل إلى بلده سرًا مجوهرات ثمينة قدمتها السعودية في 2021 .



وكتبت الصحيفة البرازيلية "أو إستادو دي ساو باولو" البرازيلية الجمعة أن قافلة تابعة لحكومة بولسونارو حاولت في تشرين الأول 2021 إدخال مجوهرات إلى البلاد لم يتم الإعلان عنها في الجمارك.



وهذه المجموعة التي تبلغ قيمتها 3,2 مليون دولار كانت هدية من الحكومة السعودية لزوجة الرئيس السابق ميشيل بولسونارو.



وفي التفاصيل، وأثناء تفتيش في مطار غوارولوس في ساو باولو، وجد رجال الجمارك عقدًا وخاتمًا وساعة يد وزوجًا من الأقراط. وعثر على المجوهرات في حقيبة ظهر لمستشار لوزير المناجم والطاقة حينذاك كان عائدًا من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط.



ولم يتم التصريح عن المجوهرات في الجمارك، لذلك تمت مصادرتها.