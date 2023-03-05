16 جريحًا في صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في البيرو

أدت صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين معارضين للرئيسة دينا بولوارتي في منطقة بونو في البيرو السبت إلى جرح عشرة مدنيين وستة جنود، بحسب السلطات.وتظاهر المئات من السكان الأصليين السبت في بلدة خولي الواقعة على بعد 1400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة للمطالبة باستقالة بولوارتي التي تولت الرئاسة خلفًا لبيدرو كاستيلو قبل نحو ثلاثة أشهر بعدما أقاله البرلمان على أثر محاولة إنقلاب.وأوضحت السلطات أن النيران أضرمت أيضًا في قسم للشرطة خلال الصدامات التي اندلعت عندما استخدمت قوات الأمن المكونة من رجال شرطة وجنود أسلحتها النارية لتفريق المتظاهرين.وتم نقل الجرحى إلى مستشفى في خولي، وفقًا لمسؤولي مقاطعة تشوكيتو الذين لم يكشفوا أي تفاصيل تتعلق بحالتهم الصحية.والبيرو غارقة في أزمة سياسية وإجتماعية إندلعت في السابع من كانون الأول مع إقالة الرئيس السابق بيدرو كاستيو وسجنه لتحل محله نائبة الرئيس دينا بولوارتي.