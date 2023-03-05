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رئيس الوزراء اليوناني يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار في اليونان

أخبار دولية
2023-03-05 | 04:19
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رئيس الوزراء اليوناني يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار في اليونان
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رئيس الوزراء اليوناني يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار في اليونان

ميتسوتاكيس يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار في اليونان

طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الصفح من أسر الضحايا في خطاب رسمي الأحد بعد كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصاً وأثارت غضبا عارما في اليونان. 
 
وكتب في رسالة موجهة إلى اليونانيين ونشرها بشكل خاص على حسابه على فيسبوك "كرئيس للوزراء، أنا مدين للجميع، ولا سيما لأقارب الضحايا، بطلب الصفح" مضيفاً: "في اليونان عام 2023، لا يمكن لقطارين أن يسيرا في اتجاهين معاكسين على نفس الخط دون أن يلاحظهما أحد".

أخبار دولية

ضحايا

القطار

اليونان

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