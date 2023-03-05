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السوداني يلتقي الرئيس المصري: لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين
أخبار دولية
2023-03-05 | 05:53
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السوداني يلتقي الرئيس المصري: لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين
السوداني يلتقي الرئيس المصري..
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان السوداني قد التقى السيسي وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي وصلها صباح اليوم الأحد.
وشهد اللقاء البحث في تفعيل اللجان المشتركة، بما يعضّد من الشراكة بين البلدين الشقيقين.
وأبدى السوداني استعداد العراق بالمضي قدماً في إنضاج العمل المشترك، والانفتاح على آفاق جديدة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن رغبة مصر واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات، مؤكداً اعتزازه بالعراق، ومكانته ودوره في المنطقة.
أخبار دولية
السوداني
الرئيس المصري
العراق
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