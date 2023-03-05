أمير قطر يفتتح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا

أمير قطر يفتتح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا الذي انطلق في الدوحة أن برنامج العمل دليل عملي للعديد من القضايا ويحتوي على أهداف ومخرجات ملموسة كالمرفق المستدام لإزالة أسماء الدول عن قائمة البلدان الأقل نموًا ومركز دعم الإستثمار، داعيًا إلى دعم تنفيذ مخرجات البرنامج وأهدافه.



وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إفتتح المؤتمر الذي تشارك فيه 6 آلاف شخصية من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، مؤكدًا وجود مسؤولية عالمية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي وأزمة الطاقة، مشددًا على مسؤولية أخلاقية واجبة على الدول الغنية في أن تسهم بمساعدة الدول الأقل نموًا.