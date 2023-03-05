الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
24
o
الجنوب
24
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
24
o
الجنوب
24
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على حادث القطار
أخبار دولية
2023-03-05 | 06:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على حادث القطار
صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة والمتظاهرين..
اندلعت صدامات عنيفة الأحد بين الشرطة ومتظاهرين أمام البرلمان في أثينا خلال تجمّع احتجاجي بعد حادث القطار في اليونان الذي أودى بحياة 57 شخصا مساء الثلاثاء، وفق ما أفاد مراسلون في وكالة فرانس برس.
وأضرم متظاهرون النار في حاويات نفايات وألقوا زجاجات مولوتوف فيما ردّت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل الصوتية في وسط العاصمة اليونانية، وفق مراسلين وكالة فرانس برس.
أخبار دولية
صدامات
أثينا
القطار
التالي
أمير قطر يفتتح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا
السوداني يلتقي الرئيس المصري: لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:19
رئيس الوزراء اليوناني يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار في اليونان
أخبار دولية
04:19
رئيس الوزراء اليوناني يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار في اليونان
0
أخبار دولية
03:39
16 جريحًا في صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في البيرو
أخبار دولية
03:39
16 جريحًا في صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في البيرو
0
أخبار دولية
2023-03-02
ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 57 قتيلاً
أخبار دولية
2023-03-02
ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 57 قتيلاً
0
أخبار دولية
2023-03-02
توقف شبكة القطارات في اليونان بسبب إضراب احتجاجاً على كارثة التصادم
أخبار دولية
2023-03-02
توقف شبكة القطارات في اليونان بسبب إضراب احتجاجاً على كارثة التصادم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:50
دمشق تدين زيارة رئيس أركان الجيوش الأميركية إلى شمال شرق سوريا
آخر الأخبار
10:50
دمشق تدين زيارة رئيس أركان الجيوش الأميركية إلى شمال شرق سوريا
0
آخر الأخبار
10:13
تنظيم القاعدة يقر بمقتل قيادي بارز في غارة جوية في اليمن
آخر الأخبار
10:13
تنظيم القاعدة يقر بمقتل قيادي بارز في غارة جوية في اليمن
0
أخبار دولية
09:38
البابا فرنسيس يدعو إلى توقيف المهربين عقب غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا
أخبار دولية
09:38
البابا فرنسيس يدعو إلى توقيف المهربين عقب غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا
0
أخبار دولية
08:18
أمير قطر يفتتح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا
أخبار دولية
08:18
أمير قطر يفتتح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-03-04
هل أصالة نصري حامل للمرّة الخامسة؟
فنّ
2023-03-04
هل أصالة نصري حامل للمرّة الخامسة؟
0
أخبار دولية
2023-03-04
عطل معلوماتي يحدث بلبلة في مطاري رواسي وأورلي في باريس
أخبار دولية
2023-03-04
عطل معلوماتي يحدث بلبلة في مطاري رواسي وأورلي في باريس
0
أخبار دولية
04:19
رئيس الوزراء اليوناني يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار في اليونان
أخبار دولية
04:19
رئيس الوزراء اليوناني يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار في اليونان
0
آخر الأخبار
2023-03-03
وزارة الصحة: 103 إصابات وحالة وفاة واحدة
آخر الأخبار
2023-03-03
وزارة الصحة: 103 إصابات وحالة وفاة واحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:18
أمير قطر يفتتح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا
أخبار دولية
08:18
أمير قطر يفتتح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا
0
أخبار لبنان
08:12
بلبلة تسود قطاع التعليم الرسمي... إليكم آخر تفاصيل الإضراب
أخبار لبنان
08:12
بلبلة تسود قطاع التعليم الرسمي... إليكم آخر تفاصيل الإضراب
0
أخبار لبنان
04:54
جميل السيّد للـLBCI: المهتمّون بلبنان هم السعودية وأميركا وفرنسا.. وكلّ دولة ترى الصورة من زاوية مختلفة
أخبار لبنان
04:54
جميل السيّد للـLBCI: المهتمّون بلبنان هم السعودية وأميركا وفرنسا.. وكلّ دولة ترى الصورة من زاوية مختلفة
0
آخر الأخبار
04:21
الراعي: يتعثر إنتخاب الرئيس لأن الخلاف يدور حول إنتمائه والحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة
آخر الأخبار
04:21
الراعي: يتعثر إنتخاب الرئيس لأن الخلاف يدور حول إنتمائه والحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة
0
أخبار لبنان
03:12
قاووق: المستجدات الأخيرة عززت فرص التوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
03:12
قاووق: المستجدات الأخيرة عززت فرص التوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل من خلاف بين السعودية والإمارات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل من خلاف بين السعودية والإمارات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في الجزء الثاني من سلسلة "الرسمي بدو جرأة": أساتذة التعاقد مقابل أساتذة الملاك
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في الجزء الثاني من سلسلة "الرسمي بدو جرأة": أساتذة التعاقد مقابل أساتذة الملاك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل ينجح نتنياهو بتوسيع الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل ينجح نتنياهو بتوسيع الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية؟
0
أخبار لبنان
13:40
تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ يستعرض محطات منذ دخول الباخرة روسوس حتى الانفجار
أخبار لبنان
13:40
تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ يستعرض محطات منذ دخول الباخرة روسوس حتى الانفجار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:19
كم تبلغ قيمة الـ500 والـ250 ليرة لبنانية كمعدن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
كم تبلغ قيمة الـ500 والـ250 ليرة لبنانية كمعدن؟
2
حال الطقس
00:38
طقس متقلب وإحتمال منخفض جوي... هذه التفاصيل
حال الطقس
00:38
طقس متقلب وإحتمال منخفض جوي... هذه التفاصيل
3
صحف اليوم
23:47
مصدر لـ"الشرق الأوسط": الحرب بين وزير الدفاع وقائد الجيش لن تتوقف إلا مع إنجاز الإستحقاق الرئاسي
صحف اليوم
23:47
مصدر لـ"الشرق الأوسط": الحرب بين وزير الدفاع وقائد الجيش لن تتوقف إلا مع إنجاز الإستحقاق الرئاسي
4
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تيتا جان دارك ٩٩ عاما لا تشبه غيرها من أبناء جيلها
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تيتا جان دارك ٩٩ عاما لا تشبه غيرها من أبناء جيلها
5
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل من خلاف بين السعودية والإمارات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل من خلاف بين السعودية والإمارات؟
6
أخبار لبنان
02:34
العثور على جثة تطفو على سطح البحر قبالة مرفأ الصيادين في صيدا
أخبار لبنان
02:34
العثور على جثة تطفو على سطح البحر قبالة مرفأ الصيادين في صيدا
7
أخبار لبنان
08:12
بلبلة تسود قطاع التعليم الرسمي... إليكم آخر تفاصيل الإضراب
أخبار لبنان
08:12
بلبلة تسود قطاع التعليم الرسمي... إليكم آخر تفاصيل الإضراب
8
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ليل فقرا يضيء سياحة وتزلجا... كيف تبدو الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ليل فقرا يضيء سياحة وتزلجا... كيف تبدو الصورة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store