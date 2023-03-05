صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على حادث القطار

صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة والمتظاهرين..

اندلعت صدامات عنيفة الأحد بين الشرطة ومتظاهرين أمام البرلمان في أثينا خلال تجمّع احتجاجي بعد حادث القطار في اليونان الذي أودى بحياة 57 شخصا مساء الثلاثاء، وفق ما أفاد مراسلون في وكالة فرانس برس.



وأضرم متظاهرون النار في حاويات نفايات وألقوا زجاجات مولوتوف فيما ردّت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل الصوتية في وسط العاصمة اليونانية، وفق مراسلين وكالة فرانس برس.