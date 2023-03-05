البابا فرنسيس يدعو إلى توقيف المهربين عقب غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

دعوة من البابا فرنسيس لتوقيف المهربين عقب غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا



دعا البابا فرنسيس الأحد إلى وقف اتجار المهربين القاتل بالمهاجرين، بعد أسبوع من غرق قارب قبالة سواحل إيطاليا أودى بحياة 70 شخصاً على الأقل.



وقال البابا الأرجنتيني، في أعقاب صلاة الأحد التقليدية "ليتم توقيف المتاجرين بالبشر، ليُمنعوا من التصرف بعد الآن بحياة الكثير من الأبرياء".



وتمنى الحبر الأعظم البالغ 86 عاماً "ألا تتحول رحلات الأمل هذه أبداً إلى رحلات موت، وألا تتلطخ المياه الصافية للبحر الأبيض المتوسط بالدماء بسبب هذه الحوادث المأسوية".



ووقف البابا الذي بدا عليه التأثر بوضوح، صامتاً لبضع ثوان أمام الحشد في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.



وبلغت حصيلة مأساة غرق قارب يقل مهاجرين بالقرب من كروتوني في جنوب إيطاليا الأحد الماضي 70 قتيلاً، بينهم 15 قاصراً، ولا يزال البحث جارياً عن ضحايا آخرين. تم اعتقال ثلاثة يشتبه بانهم مهربون.



ويشتبه في أنهم تقاضوا بين 5 و8 آلاف يورو من كل مهاجر، بحسب وكالة "آكي" الايطالية للأنباء.



