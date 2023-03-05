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توقيف شبكة إجرامية في مصر بتهمة الاحتيال عبر الانترنت والاستيلاء على نحو 600 ألف دولار
أخبار دولية
2023-03-05 | 09:14
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توقيف شبكة إجرامية في مصر بتهمة الاحتيال عبر الانترنت والاستيلاء على نحو 600 ألف دولار
توقيف شبكة إجرامية في مصر بتهمة الاحتيال عبر الانترنت والاستيلاء على نحو 600 ألف دولار
أوقفت النيابة العامة المصرية مجموعة أشخاص مصريين وأجانب على ذمة اتهامهم بالاحتيال والاستيلاء، عبر تطبيق إلكتروني، على أموال لمواطنين بلغت 19 مليون جنيه (585 ألف دولار)، وفق ما ذكرت الأحد وسائل إعلام رسمية.
وأفادت صحيفة "الأهرام" الحكومية أن السلطات الأمنية "تمكنت من تحديد ورصد عناصر شبكة إجرامية قائمين على إدارة تطبيق هوج بول (Hoggpool)" الإلكتروني. وأضافت الصحيفة "تبين أنهم 29 شخصا، 13 منهم يحملون جنسية دولة أجنبية".
وكشف الإعلامي المصري البارز عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" ليل السبت إن عناصر الشبكة كانوا يبيعون ضحاياهم "آلة إذا دفعت من خلالها 4000 جنيه تربح 30 ألف جنيه، وإذا دفعت 100 ألف جنيه تربح أكثر من مليون"، مشيرين الى أن هذا استثمار في تعدين البتكوين. ووصف الواقعة بـ"المصيبة الكبيرة".
وكان بيان النيابة العامة أوضح مساء السبت أن المتهمين أوهموا الضحايا "باستثمار مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق". واضاف أنه تمّ "رصد منشورات متعددة منذ مطلع آذار على مواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام البعض مؤسّسي التطبيق المذكور بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم".
وأكدت "الأهرام" أن المتهمين "اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت.. ثم غلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموال بلغت حوالى 19 مليون جنيه". وأشارت الى أنهم أقروا بأنهم كانوا في صدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى "ريوت" (RIOT) للغرض نفسه.
وقالت وزارة الداخلية في بيان السبت إنه تم توقيف المتهمين وبحوزتهم "95 هاتفا محمولا و3367 خطا هاتفيا.. و 41 بطاقة إئتمانية لبنوك بالخارج".
أخبار دولية
مصر
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