مقتل ثلاثة أشخاص في عملية إطلاق نار في ناغورني قره باغ

مقتل ثلاثة أشخاص في عملية إطلاق نار في ناغورني قره باغ

أدى تبادل لإطلاق النار إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة شخص بجروح الأحد في ناغورني قره باغ، حسبما أفادت السلطات الأرمينية في هذه المنطقة من القوقاز المتنازع عليها بين الانفصاليين وأذربيجان.



وقالت السلطات الأرمينية في ناغورني قره باغ في بيان إنّ مجموعة من "المخرّبين" من الجيش الإذربيجاني أطلقوا النار في الصباح على سيارة شرطة تابعة للإدارة الانفصالية.



وأشار المصدر ذاته إلى أنّ "ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا"، موضحاً أنّ شخصاً آخر أصيب برصاصة في الصدر ونُقل إلى المستشفى.



من جهتها، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية هذه الرواية، مؤكدة أنّ تبادلاً لإطلاق النار وقع بعد محاولة للسيطرة على مركبة كان يُشبته في أنّها تنقل أسلحة من أرمينيا إلى مناطق في قره باغ تسيطر عليها باكو.



وقالت الوزارة "فتحوا النار على جنود أذربيجانيين، أدّى إطلاق النار إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.



وأوضح المصدر ذاته أنّ الحادث وقع على طريق تصل بلدة ليساغور (تورشو بالأذربيجانية) بستيباناكرت.



ووصفت وزارة الخارجية الأرمينية الإيضاحات الأربيجانية بـ"السخيفة"، مشيرة إلى عدم تقديم أيّ دليل على نقل الأسلحة.

