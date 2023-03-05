الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Red Bull Cliff Diving
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تونس تعلن عن إجراءات لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء
أخبار دولية
2023-03-05 | 17:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تونس تعلن عن إجراءات لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء
أعلنت تونس الأحد عن إجراءات لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء اثر تنامي التحريض ضدهم في أعقاب خطاب للرئيس قيس سعيّد.
وشدّد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 شباط على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكّدا أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم" وجزء من "ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.
ولقيت تصريحات سعيّد تنديدا واسعا من منظمات دولية وتونسية اعتبرتها "عنصرية" و"تدعو للكراهية".
أخبار دولية
تونس
إفريقيا
التالي
السوداني يلتقي الرئيس المصري: لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين
رئيس الوزراء اليوناني يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار في اليونان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-02-22
الرئيس التونسي يدعو لـ"إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء
أخبار دولية
2023-02-22
الرئيس التونسي يدعو لـ"إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء
0
أخبار دولية
2023-03-04
الشرطة السنغالية توقف 14 ناشطا أمام سفارة تونس في دكار
أخبار دولية
2023-03-04
الشرطة السنغالية توقف 14 ناشطا أمام سفارة تونس في دكار
0
منوعات
2023-03-03
السباح التونسي الحفناوي يحقق ذهبية 400 م في "برو سويم" في فلوريدا
منوعات
2023-03-03
السباح التونسي الحفناوي يحقق ذهبية 400 م في "برو سويم" في فلوريدا
0
أخبار دولية
2023-03-02
ماكرون يؤكد من الغابون طي صفحة الماضي مع إفريقيا
أخبار دولية
2023-03-02
ماكرون يؤكد من الغابون طي صفحة الماضي مع إفريقيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:06
قتلى بحادث مروري في ساحل العاج
أخبار دولية
01:06
قتلى بحادث مروري في ساحل العاج
0
أخبار دولية
01:03
حكومة سوناك تريد تشديد الإجراءات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية
أخبار دولية
01:03
حكومة سوناك تريد تشديد الإجراءات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية
0
أخبار دولية
01:02
قتلى جراء حادث مروري في البيرو
أخبار دولية
01:02
قتلى جراء حادث مروري في البيرو
0
أخبار دولية
01:01
سبعة مفقودين قرب جزر متنازع عليها بين اليابان والصين
أخبار دولية
01:01
سبعة مفقودين قرب جزر متنازع عليها بين اليابان والصين
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
سيريل كيروز اللبناني الوحيد في نهائيات بطولة العالم للتزلج
تقارير نشرة الاخبار
13:17
سيريل كيروز اللبناني الوحيد في نهائيات بطولة العالم للتزلج
0
اقتصاد
2023-03-03
بيان جديد من جمعية المصارف..
اقتصاد
2023-03-03
بيان جديد من جمعية المصارف..
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-04
كم تبلغ قيمة الـ500 والـ250 ليرة لبنانية كمعدن؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-04
كم تبلغ قيمة الـ500 والـ250 ليرة لبنانية كمعدن؟
0
أخبار لبنان
2023-03-03
بلدية طرابلس صادرت لحوما غير صالحة للأكل وأتلفتها
أخبار لبنان
2023-03-03
بلدية طرابلس صادرت لحوما غير صالحة للأكل وأتلفتها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الجزء الثالث من سلسلة الرسمي بدو جرأة.. وسواس دمج الطلاب السوريين في دوام اللبنانيين، هل يحصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الجزء الثالث من سلسلة الرسمي بدو جرأة.. وسواس دمج الطلاب السوريين في دوام اللبنانيين، هل يحصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تخبّط في المدارس الرسمية بين العودة واللاعودة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تخبّط في المدارس الرسمية بين العودة واللاعودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
فوارق كبيرة بأسعارِ الادوية بين صيدليةٍ وأخرى... فَمَن يراقب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
فوارق كبيرة بأسعارِ الادوية بين صيدليةٍ وأخرى... فَمَن يراقب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اللبنانيون من السيارة الى البيسيكلات والتوك والتوك
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اللبنانيون من السيارة الى البيسيكلات والتوك والتوك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشوار البحر ولو مكلِف...هيدا نحنا
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشوار البحر ولو مكلِف...هيدا نحنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عائلة الضحية منى الحمصي تنظم مسيرة لإحقاقِ الحق وإنزال عقوبة الاعدام بالجاني
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عائلة الضحية منى الحمصي تنظم مسيرة لإحقاقِ الحق وإنزال عقوبة الاعدام بالجاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
سيريل كيروز اللبناني الوحيد في نهائيات بطولة العالم للتزلج
تقارير نشرة الاخبار
13:17
سيريل كيروز اللبناني الوحيد في نهائيات بطولة العالم للتزلج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
نتائج لبنانية لافتة بالفروسية للبطل جاد الدنا بالولايات المتحدة الاميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
نتائج لبنانية لافتة بالفروسية للبطل جاد الدنا بالولايات المتحدة الاميركية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
11:37
بعد تعرّض فتاة لهجوم من كلاب شاردة… هذا ما اوضحته بلدية زغرتا-إهدن
آخر الأخبار
11:37
بعد تعرّض فتاة لهجوم من كلاب شاردة… هذا ما اوضحته بلدية زغرتا-إهدن
2
خبر كاذب
12:29
خبر عن أصوات غريبة مصدرها الصخور... ما صحة قرب وقوع زلزال في منطقة حرار؟
خبر كاذب
12:29
خبر عن أصوات غريبة مصدرها الصخور... ما صحة قرب وقوع زلزال في منطقة حرار؟
3
منوعات
06:20
انقلاب حافلة تقل 40 طفلاً في جبال الألب الفرنسية...
منوعات
06:20
انقلاب حافلة تقل 40 طفلاً في جبال الألب الفرنسية...
4
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
5
أخبار لبنان
08:12
بلبلة تسود قطاع التعليم الرسمي... إليكم آخر تفاصيل الإضراب
أخبار لبنان
08:12
بلبلة تسود قطاع التعليم الرسمي... إليكم آخر تفاصيل الإضراب
6
اخبار البرامج
05:44
فارس إسكندر في تصريح ناري في "المجهول"... "لن أعتذر"!
اخبار البرامج
05:44
فارس إسكندر في تصريح ناري في "المجهول"... "لن أعتذر"!
7
فنّ
06:24
وفاة المطربة المصرية شريفة فاضل بعد صراع مع المرض...
فنّ
06:24
وفاة المطربة المصرية شريفة فاضل بعد صراع مع المرض...
8
أخبار لبنان
02:34
العثور على جثة تطفو على سطح البحر قبالة مرفأ الصيادين في صيدا
أخبار لبنان
02:34
العثور على جثة تطفو على سطح البحر قبالة مرفأ الصيادين في صيدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store