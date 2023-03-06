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سبعة مفقودين قرب جزر متنازع عليها بين اليابان والصين
أخبار دولية
2023-03-06 | 01:01
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سبعة مفقودين قرب جزر متنازع عليها بين اليابان والصين
سبعة مفقودين قرب جزر متنازع عليها بين اليابان والصين
يبحث خفر السواحل اليابانيون الاثنين عن سبعة أشخاص فقدوا بعد أن انقلب قاربهم الذي شوهد آخر مرة قرب جزر متنازع عليها مع الصين.
وقال متحدث باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس إن سفينة تابعة للبحرية اليابانية رصدت القارب بعد ظهر الأحد وهو ينجرف شمالي جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي. تدير طوكيو هذه الجزر غير المأهولة، لكن بكين تطالب بها وتسميها دياويو.
وأضاف المتحدث أن المفقودين هم تايواني وستة إندونيسيين، موضحا "نجري عمليات بحث في المنطقة بواسطة سفن الدوريات ومروحيات، منذ أن تلقينا المعلومات حوالى الساعة 13,30 (04,30 بتوقيت غرينتش) الأحد من جانب قوة الدفاع الذاتي البحرية" اليابانية.
وأعلنت وزارة الخارجية التايوانية أن الأمر يتعلق بقارب صيد مسجّل في تايوان.
أخبار دولية
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