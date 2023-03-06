قتلى جراء حادث مروري في البيرو

قتلى جراء حادث مروري في البيرو

لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم الأحد في منطقة أنكاش البيروفية شمالي ليما في حادث تصادم بين حافلة ودراجة أجرة حسبما أعلنت الشرطة.



وقع الحادث صباح الأحد في مقاطعة كاسما على بعد 370 كيلومترا شمالي ليما. وكانت الحافلة التي تقل أكثر من خمسين راكبا متجهة إلى ليما من منطقة بيورا (شمال).



وقالت الشرطة إن النار اشتعلت في الحافلة بعد الاصطدام. وقد احترق الضحايا حتى الموت في داخل الحافلة ونقل الجرحى الى المستشفى.



وأشارت الشرطة إلى أن سائق دراجة الأجرة هو من بين القتلى، فيما اعتقل سائق الحافلة.