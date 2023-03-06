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مقتل تسعة شرطيين على الأقل في هجوم إنتحاري إستهدف مركبتهم في باكستان
أخبار دولية
2023-03-06 | 03:22
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مقتل تسعة شرطيين على الأقل في هجوم إنتحاري إستهدف مركبتهم في باكستان
مقتل تسعة شرطيين على الأقل في هجوم إنتحاري إستهدف مركبتهم في باكستان
قتل تسعة شرطيين على الأقل وأُصيب 16 آخرون بجروح الإثنين في هجوم إنتحاري إستهدف مركبة كانت تقلهم في جنوب غرب باكستان، حسبما علمت وكالة فرانس برس من الشرطة.
وقال عبدالحي عامر المسؤول الكبير في الشرطة المحلية إن "الإنتحاري كان يقود دراجة نارية واصطدم بالشاحنة من الخلف". ووقع الهجوم في مدينة دهادر في مقاطعة كاشي على بعد 120 كيلومترًا نحو جنوب شرق كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.
وقد ترتفع حصيلة القتلى إذ إن ثمانية من المصابين في حال حرجة، بحسب ما أفاد عامر.
وأكد قائد شرطة مقاطعة كاشي محمود نوتيزاي لوكالة فرانس برس أن الضحايا كانوا عائدين من مقاطعة مجاورة، حيث تولوا حراسة معرض زراعي لمدة أسبوع.
أخبار دولية
هجوم إنتحاري
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