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فرار أربعة جهاديين من سجن في موريتانيا

أخبار دولية
2023-03-06 | 03:46
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فرار أربعة جهاديين من سجن في موريتانيا
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فرار أربعة جهاديين من سجن في موريتانيا

فرار أربعة جهاديين من سجن في موريتانيا

فر أربعة جهاديين مساء الأحد من سجن في نواكشوط عاصمة موريتانيا أثناء عملية أدت إلى مقتل عنصري أمن، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية الإثنين.
     
وقالت الوزارة في بيان: "عند الساعة 21:,00 في 5 آذار 2023، نجح أربعة إرهابيين في الفرار من سجن نواكشوط المركزي بعد أن هاجموا الحراس، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار قتل خلاله عنصران من الحرس الوطني وجرح آخران.
     
ولم يتم الكشف عن هوية الهاربين.
     
وأفاد مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن هويته بأن إثنين منهم محكوم عليهما بالإعدام، بينما ينتظر الآخران المحاكمة بتهمة الإنتماء إلى منظمة إرهابية.
     
وأوضح المصدر ذاته أنه تم العثور على مركبتهم في شمال شرق نواكشوط.

أخبار دولية

سجن

موريتانيا

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