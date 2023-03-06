السوداني يبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون المشترك ودعم خطط الحكومة

السوداني يبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون المشترك ودعم خطط الحكومة

إستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الإثنين، المدير الإقليمي لمنطقة دول المشرق في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، والوفد المرافق له.



وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المختلفة بين العراق والبنك الدولي، وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، وكذلك التأكيد على التعاون في مجال الإصلاح المصرفي الذي تتبناه الحكومة، ومجالات تعزيز التقدّم في معالجة الأولويات الخدمية والإصلاح الذي ينتهجه البرنامج الحكومي.



وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون المالي في دعم برامج الحماية الاجتماعية التي شهدت توسعاً شاملاً، وكذلك مجالات إسناد قطّاع النقل في العراق، والخطط الحكومية المهيّأة لتوسعة البنى التحتية فيه.