وزير الدفاع الروسي يتفقد أعمال إعادة الإعمار في ماريوبول الأوكرانية

وزير الدفاع الروسي يتفقد أعمال إعادة الإعمار في ماريوبول الأوكرانية

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو منطقة "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا لتفقد أعمال إعادة الإعمار في ماريوبول في منطقة دونباس، حسبما أفاد الجيش الروسي في بيان الإثنين.



ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الروسي السبت إجراء زيارة تفقدية بقيادة شويغو لـ"مركز قيادة" على الجبهة في شرق أوكرانيا، في حين تشتد المعركة للسيطرة على مدينة باخموت.



وقال البيان الذي لم يحدد موعد هذه الزيارة "في إطار رحلة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، تفقد شويغو مواقع البنية التحتية التي أعيد بناؤها وكذلك ورش بناء جديدة في ماريوبول."



وأضاف البيان أن شويغو زار في ماريوبول مركزًا طبيًا، ومركزًا للإغاثة وحيًا سكنيًا جديدًا يضم إثني عشر مبنى، مشيرًا إلى أن تقريرًا قدم للوزير بشأن إنشاء مدارس في هذه المدينة الساحلية التي حوصرت لعدة أشهر قبل أن تسقط في أيار الماضي.



وأشار المصدر ذاته إلى أن تقريرًا آخر قدم لشويغو بشأن بناء قناة مائية رئيسية من المفترض أن تربط "جمهورية دونيتسك الشعبية" الواقعة في شرق أوكرانيا بمنطقة روستوف الروسية.

