أوكرانيا تعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة روسية متفجرة ليلا

أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 13 طائرة مسيرة متفجرة انطلقت من جنوب روسيا ليلا بعدما دوت صفارات الإنذار لساعات في كييف.



وأفاد سلاح الجو على تطبيق تلغرام بأن القوات الروسية أطلقت 15 طائرة إيرانية الصنع من طراز شاهد من منطقة بريانسك شمال شرق كييف، أسقطت القوات الأوكرانية 13 منها.



وتشن روسيا منذ تشرين الأول هجمات صاروخية وبالمسيرات مستهدفة بنى تحتية أوكرانية حيوية ما دفع بكييف إلى تعزيز دفاعاتها الجوية بمساعدة من الغرب.



وفي كييف، دوّت صفارات الإنذار لساعات في وقت مبكر اليوم محذرة من غارات جوية. وأعلنت السلطات أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية جراء "هدف جوي".



وأشار مسؤول الإدارة العسكرية سيرغي بوبكو الى أن المسيرات كانت في طريقها إلى كييف لكن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطتها ولم تسبب بإصابات بشرية أو تطال بنى تحتية.



وعززت أوكرانيا قدراتها على مواجهة الضربات الجوية الروسية بعد تسلمها أنظمة دفاعية صاروخية جديدة من حلفاء غربيين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.



ورغم ذلك فقد أدى هجوم بمسيرة في أواخر شباط إلى مقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين في مدينة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا.



وأعلنت واشنطن الشهر الماضي مساعدة أمنية إضافية لكييف بقيمة ملياري دولار، بعد الموافقة في كانون الأول على تسليمها منظومة باتريوت الدفاعية الصاروخية العالية الأداء.



وشاهد مراسلو فرانس برس مؤخرا عناصر من القوات الأوكرانية على أطراف كييف يحمونها من هجمات المسيرات برشاشات تعود لفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية.