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السعودية تودع 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي

أخبار دولية
2023-03-06 | 07:30
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السعودية تودع 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي
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السعودية تودع 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي

أعلنت السعودية اليوم، أنها ستقوم بإيداع 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي، في خطوة قد تشكل دعما كبيرا لتركيا التي تعاني تضخما حادا بالإضافة إلى الأضرار جراء الزلزال المدمر الشهر الماضي.
      
وأفادت وكالة الانباء السعودية بأن رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب وقع اتفاقية مع محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو "بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي".
      
وقالت الوكالة: "تأتي هذه الوديعة امتداداً للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق".
      
وتأتي الخطوة تعزيزا للتقارب بين الرياض وأنقرة بعد طي صفحة خلاف مرير بين البلدين في أعقاب جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في 2018.
     
واتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حينها "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية الاغتيال على أيدي عناصر سعوديين.
      
لكنّ في نيسان، زار إردوغان المملكة في أول زيارة منذ الأزمة. وزار الأمير محمد تركيا في حزيران.
      
وبعدما أضعفه التضخم، تلقى الاقتصاد التركي صدمة جديدة مع زلزال في 6 شباط بلغت قوته 7,8 درجات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.
     
ويتوجب على تركيا امتصاص الضرر الاقتصادي للزلزال الذي قدّره البنك الدولي بأكثر من 34 مليار دولار.
      
ويعادل هذا المبلغ أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2021، ولا يشمل كلفة إعادة الإعمار التي قد تصل إلى "ضعفي" المبلغ، كما أوضح البنك الدولي.

أخبار دولية

السعودية

البنك المركزي التركي

تركيا

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