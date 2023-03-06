إطلاق النار على أربعة أميركيين واختطافهم في شمال شرق المكسيك

إطلاق النار على أربعة أميركيين واختطافهم في شمال شرق المكسيك

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الأحد أن أربعة أميركيين تعرضوا لإطلاق نار وخطفوا على أيدي مسلحين في شمال شرق المكسيك بعد عبورهم الحدود من الولايات المتحدة بالسيارة.



وأوضح مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان صدر عن السفارة الأميركية في المكسيك أن الأميركيين الأربعة الذين لا تزال هويتهم مجهولة عبروا بلدة ماتاموروس في ولاية تاماوليباس الجمعة وهم يقودون حافلة صغيرة بيضاء مسجلة في ولاية نورث كارولينا الأميركية.



وأشار مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أنه "بعد وقت قصير على عبورهم الحدود، فتح مسلحون مجهولون النار على ركاب المركبة، ثم وضع الأميركيون الأربعة في مركبة أخرى ونقلهم المسلحون".