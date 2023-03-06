الجيش الأوكراني يعتزم "تعزيز" مواقعه في باخموت

يعتزم الجيش الأوكراني "تعزيز" مواقعه في باخموت، جبهة القتال مع القوات الروسية في شرق البلاد بحسب ما أكدت الرئاسة الأوكرانية الإثنين، بعد تكهنات بشأن إحتمال إنسحاب قوات كييف من هذه المدينة.وقالت الرئاسة في بيان إن "|قادة القوات المسلحة الأوكرانية أيدوا مواصلة العملية الدفاعية وتعزيز مواقعنا في باخموت"، خلال إجتماع الإثنين مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.وتحاول روسيا منذ صيف 2022 الإستيلاء على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا التي كانت تضم حوالى 70 ألف نسمة قبل الغزو الروسي منذ عام.