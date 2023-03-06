11 قتيلا وعشرات المفقودين في انزلاق تربة في إندونيسيا

انزلاق تربة في إحدى جزر الأرخبيل الإندونيسي النائية

لقي 11 شخصاً حتفهم وفقد 50 آخرون اليوم، بعد هطول أمطار غزيرة وانزلاق تربة في إحدى جزر الأرخبيل الإندونيسي النائية، على ما ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.



وأوضح المتحدث باسم الوكالة عبد المهاري لقناة تلفزيونية محلية أن الكارثة وقعت في جزر رياو.